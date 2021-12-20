Міграційну кризу на кордоні між Білоруссю та країнами Європейського Союзу підтримує Росія.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції за підсумками саміту Люблінського трикутника.

– Ми маємо кризу на кордоні, яка була спровокована режимом у Білорусі. Але, без сумніву, вона підтримується Москвою. Тому що ніхто, мені здається, не сумнівається, що ці дії скоординовані з ними, – наголосив Дуда.

Він уточнив, що ця криза втілилася в атаці нелегальних мігрантів на кордони Європейського Союзу. У Польщі вона була відбита прикордонники та військами. Проте, за словами Дуди, проблема не зникла як для Польщі, так і для Литви.

Польський лідер зазначив, що білоруський режим сконцентрував мігрантів на кордонів і підштовхує їх до штурму. Ситуація суттєво ускладнилася восени, але зараз напруження йде на спад.

– Проте з білоруської сторони залишається ще понад тисяча мігрантів, які знаходяться під наглядом білоруського режиму. І їх направляє білоруський режим на такі дії, – додав Дуда.

Як відомо, восени ситуація на кордоні між Польщею та Білоруссю суттєво загострилася через міграційну кризу. В її створенні звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Потоки мігрантів з білоруського кордону розглядають як метод тиску на Євросоюз.

Мігранти неодноразово намагалися прорватися до Польщі, проте ці спроби було відбито.

Через ситуацію з мігрантами влада Польщі привела до бойової готовності Сили територіальної оборони. А в польському Міністерстві оборони оголосили про бойову готовність на кордоні з Білоруссю.

На початку грудня США, Євросоюз, Канада та Велика Британія запровадили санкції проти Білорусі на фоні міграційної кризи.