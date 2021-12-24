Вчені за допомогою ДНК з кісток та зубів 35 людей, яких знайшли у гробниці віком 5 700 років, створили найстаріше у світі генеалогічне дерево. З тих людей – 27 були родичами.

Людські рештки виявили у гробниці у Котсуолдсі, Велика Британія.

Аналіз ДНК похованих у гробниці показав, що ці люди належали до п’яти безперервних поколінь однієї великої родини.

Дослідницька група, до якої увійшли археологи з Університету Ньюкасла та генетики з Університету Країни Басків, Віденського університету та Гарвардського університету, показала, що більшість тих, хто був похований у гробниці, походять від чотирьох жінок, які мають дітей від одного чоловіка.

Робота допоможе дослідникам зрозуміти сімейну динаміку серед людей кам’яного віку та більше дізнатися про їхню культуру.

Дослідники виявили, що в той період досить поширеним явищем було те, що жінки народжували дітей від декількох чоловіків.

Різні жінки, які мали дітей від одного чоловіка, як правило, не були родичами одна одній. Але в тих випадках, коли жінки народжували потомство більш ніж від одного чоловіка, ці чоловіки, як правило, були близькими родичами.

Гробницю розкопали ще у 1980-х роках.

В Україні знайшли поховання віком 5 тис. років

На Тернопільщині археологи знайшли гробницю із артефактами, яким щонайменше 5 тис. років.

Джерело: Newcastle University

Фото: Newcastle University