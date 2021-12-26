Талібан заборонив жінкам подорожувати без супроводу на відстань понад 72 км

В Афганістані жінкам, які хочуть подорожувати на відстань у понад 72 км необхідний супровід близького родича чоловіка. Таке рішення ухвалив радикальний рух Талібан, який захопив владу в Афганістані.

Міністерство із заохочення доброчесності та запобігання порокам Афганістану закликало також всіх власників транспортних засобів надавати послуги лише тим жінкам, які носять ісламські хіджаби.

— Жінкам, які подорожують на відстань понад 72 км, не можна пропонувати послуги у перевезенні, якщо їх не супроводжує близький член сім’ї, – сказав речник міністерства Садек Акіф Мухаджір, уточнивши, що це має бути близький родич чоловік.

Інструкція, поширена в соціальних мережах, з’явилася через кілька тижнів після того, як міністерство попросило телеканали Афганістану припинити показ мелодрам за участю акторок.

Міністерство закликало жінок-тележурналістів носити хіджаб під час знімань.

Мухаджір додав, що для подорожей жінкам знадобиться хіджаб. Міністерство також попросило людей припинити відтворення музики в своїх автомобілях.

Після приходу до влади у серпні Талібан запровадив різні обмеження для жінок і дівчат, попри це, що вони пообіцяли пом’якшити заборони у порівнянні з їхнім першим приходом до влади у 1990-х роках.