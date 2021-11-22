В Афганістані таліби заборонили жінкам зніматися у телесеріалах

В Афганістані радикальний рух Талібан заборонив жінкам зніматися у телевізійних драмах, а журналісткам та ведучим – з’являтися на телебаченні без хустки.

За даними іноземних ЗМІ, нові правила талібів для телеканалів передбачають вісім вимог. Серед них – заборона фільмів, які суперечать принципам шаріату або ісламського права та афганським цінностям.

Заборонено кадри на телебаченні, в яких чоловіки оголюють інтимні частини тіла. Не можна транслювати комедії чи розважальні шоу, які висміюють релігію або можуть здатися образливими для афганців.

Водночас таліби заборонили трансляцію фільмів, які пропагують іноземні культурні цінності. Для місцевих журналістів це оголошення стало неочікуваним.

Ситуація в Афганістані

У вересні Талібан заборонив дівчатам та жінкам навчатися в афганському університеті та виходити на роботу, а чоловікам – голити та підстригати бороду.

Ситуація в Афганістані досі залишається складною з середини серпня, коли таліби захопили владу в країні. Місцеві жителі бояться того, що представники радикального руху поступово запроваджують жорсткі обмеження.

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Джерело: BBC