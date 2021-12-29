США різко збільшили кількість танкерів для постачання газу до ЄС

Сполучені Штати Америки наростили кількість танкерів, які постачають скраплений газ до Європейського Союзу.

Якщо до 25 грудня їхня кількість становила 15 одиниць, то після католицького Різдва їх стало 20.

Ще 14 танкерів очікують на остаточні розпорядження і готові відплисти до Європи.

Таке рішення ухвалили у Вашингтоні, щоб допомогти ЄС врегулювати енергетичну кризу. Саме збільшення американських поставок має призвести до зниження цін на блакитне паливо.

За інформацією аналітиків, ціни на газ у Європі знизилися саме на очікуваннях поставок із США, однак і після цього вартість тисячі кубометрів блакитного палива значно перевищує минулорічний показник.

У Європі встановлено рекорд з відбору газу із підземних сховищ. Оператор ГТС України поінформував, що це сталося через суттєве зниження поставок з боку російського газового монополіста ВАТ Газпромом територією України та Польщі.

У Києві висловили впевненість, що відповідне рішення Москви є виключно політичним та не обґрунтовано економічними показниками.