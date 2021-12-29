Понад 23 тис. громадян Білорусі попросили притулку в Польщі через політичні репресії у себе на батьківщині. Про це розповів прес-секретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

— Від початку політичної кризи в Білорусі Польща постійно підтримує та захищає людей, які тікають з цієї країни від політичних переслідувань. З серпня 2020 року до 26 грудня 2021 року понад 23 тис. білорусів приїхали до Польщі з проханням про допомогу та захист від репресій у своїй країні, – сказав Станіслав він.

За його словами, з цієї кількості 12 тис. білорусів в’їхали до Польщі за гуманітарною візою, 3,4 тис. заявили, що хочуть отримати міжнародний захист у Польщі, а 7,6 тис. приїхали до Польщі в межах програми Польща. Ділова гавань.

Жарин нагадав, що ця програма є пакетом, який полегшує IT-фахівцям чи стартаперам, які керують компаніями в Білорусі, приїхати до Польщі та почати там бізнес.

Програма допомагає в отриманні підтримки при переміщенні працівників та їхніх сімей. Він зазначив, що діти, які продовжують навчання в польських школах, матимуть право на додаткові години вивчення польської мови.

Він додав, що білоруське суспільство зазнає жорстоких репресій з моменту протестів через фальсифіковані президентські вибори 2020 року режимом Олександра Лукашенка.

Багатьом білорусам доводиться шукати притулку за межами власної країни. Для тисяч з них Польща стала притулком від політичних репресій Лукашенка, зазначив речник. Він наголосив, що щодня до Польщі приїжджає дедалі більше людей, які рятуються від репресій.

Джерело: PAP