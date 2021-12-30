Байден та Зеленський поспілкуються найближчим часом – Білий дім

Незабаром слід очікувати розмови президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського. Про це повідомив високопосадовець Ради з національної безпеки США.

— Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. В нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються, – сказав він.

Чиновник зауважив, що точні плани щодо дати дзвінка повідомлять найближчим часом і додав, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті із українською стороною.

Напередодні у Білому домі оголосили, що розмова Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться у четвер, 30 грудня. Про дзвінок, за словами адміністрації США, попросили в Кремлі.

— Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером. Що ми перебуваємо в моменті кризи, зважаючи на скупчення військ РФ, і щоб адресувати цю проблему та спробувати знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії, – заявив посадовець.

При цьому на переговорах між США та Росією, що заплановані на 10 січня у Женеві, Байден та Путін присутні не будуть. Передбачається, що з боку США буде делегація, яку очолить Держдеп В ній також будуть представники Пентагону та інших урядових відомств.

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У Білому домі наголосили, що під час переговорів керуватимуться принципом “нічого про партнерів без партнерів”. В адміністрації також додали, що представники України будуть присутні на засіданні Постійної ради ОБСЄ, що заплановане на 13 січня.