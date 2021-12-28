У Білому домі назвали дату переговорів з РФ щодо ситуації довкола України

Сполучені Штати та Росія проведуть довгоочікувані переговори в січні. Про це повідомив представник Білого дому AFP у понеділок.

Переговори, зокрема, будуть присвячені контролю над ядерними озброєннями та зростанню напруженості біля кордонів України.

— Сполучені Штати з нетерпінням чекають співпраці з Росією. Коли ми сідаємо за стіл переговорів, Росія може викласти свої занепокоєння, і ми також викладемо свої занепокоєння щодо діяльності РФ, – сказав речник Ради національної безпеки на умовах анонімності.

За словами прес-секретаря, двосторонні переговори заплановані на 10 січня.

Очікується також, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

Зустріч 10 січня відбудеться в рамках ініціативи Стратегічного діалогу з безпеки, започаткованої президентом США Джо Байденом і Володимиром Путіним на саміті в Женеві в червні.

США та багато країн світу вважають, що Росія планує вторгнення в Україну. За даними розвідки США, біля кордонів з Україною залишається орієнтовно 100 тис. військових РФ.

22 грудня секретар РНБО України Олексій Данілов повідомляв, що за 200 км від українського держкордону перебувають 122 тис. російських військових. А за 400 км від кордону України перебуває ще 143,5 тис. військових РФ.