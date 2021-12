Гіслейн Максвелл, близька соратниця покійного засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна, була визнана винною федеральним журі присяжних у примусі дівчаток-підлітків до сексу з Епштейном.

У липні 2020 року Максвелл було пред’явлено звинувачення за шістьма федеральними пунктами звинувачення, пов’язаними з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації та змовою з Епштейном. Її засудили за п’ятьма статтями, включаючи торгівлю неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації.

Обвинувачі в суді над Максвелл заявили, що Епштейн дав їй близько $30 млн з 1999 по 2007 рік. Прокурори стверджували, що виплати призначалися Максвелл за її готовність вчиняти злочини.

Адвокати Максвелл стверджували, що її несправедливо звинуватили. Максимальний термін ув’язнення за кожним обвинуваченням становить від п’яти до 40 років в’язниці. Таким чином, жінка може провести за ґратами решту життя.

У заяві сім’ї Максвеллів йдеться:

STATEMENT FROM THE MAXWELL FAMILY

“We believe firmly in our sister’s innocence – we are very disappointed with the verdict. We have already started the appeal tonight and we believe that she will ultimately be vindicated.”

