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Гіслейн Максвелл визнали винною у вербуванні дівчат для мільярдера Епштейна

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Гіслейн Максвелл визнали винною у вербуванні дівчат для мільярдера Епштейна

Гіслейн Максвелл, близька соратниця покійного засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна, була визнана винною федеральним журі присяжних у примусі дівчаток-підлітків до сексу з Епштейном.

У липні 2020 року Максвелл було пред’явлено звинувачення за шістьма федеральними пунктами звинувачення, пов’язаними з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації та змовою з Епштейном. Її засудили за п’ятьма статтями, включаючи торгівлю неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації.

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Обвинувачі в суді над Максвелл заявили, що Епштейн дав їй близько $30 млн з 1999 по 2007 рік. Прокурори стверджували, що виплати призначалися Максвелл за її готовність вчиняти злочини.

Адвокати Максвелл стверджували, що її несправедливо звинуватили. Максимальний термін ув’язнення за кожним обвинуваченням становить від п’яти до 40 років в’язниці. Таким чином, жінка може провести за ґратами решту життя.

У заяві сім’ї Максвеллів йдеться:

Ми твердо віримо в невинність нашої сестри – ми дуже засмучені вироком. Ми вже подали апеляцію сьогодні ввечері і вважаємо, що зрештою її буде виправдано.

Справа Епштейна

У 2019 році мільярдера, нью-йоркського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого раніше звинувачували в домаганнях до неповнолітніх дівчат, заарештували за звинуваченням у торгівлі людьми.

Через місяць його знайшли мертвим у тюремній камері в Нью-Йорку (США), де він перебував в очікуванні суду.

У 2021 році стало відомо, що після смерті мільярдера створили компенсаційний фонд, який виплатив близько $121 млн жертвам домагань фінансиста Джеффрі Епштейна.

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Джерело: Axios

Фото: Depositphotos

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