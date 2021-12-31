Телефонна розмова президентів США та Російської Федерації розпочалася 30 грудня о 22.35 за київським часом і тривала 50 хвилин.

Оновлено о 23.47. Про початок та завершення розмови в Twitter сповіщала репортер The Washinghton Post Син Мін Кім із посиланням на представника Білого дому.

– Розмова Байдена з Путіним розпочалася о 15:35 (за місцевим часом). Завершилася о 16.25, – повідомила вона.

Biden’s call with Putin began at 3:35 p.m., per a White House official. — Seung Min Kim (@seungminkim) December 30, 2021

Інформація про те, що президент США Джо Байден матиме телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним з’явилася напередодні.

У Білому домі зазначили, що сторони обговорять низку тем, серед яких – дипломатичні відносини з Росією.

Американська сторона наголосила, що Джо Байден перед цим провів переговори з європейськими лідерами, а офіційні особи адміністрації взаємодіяли з НАТО, ЄС та ОБСЄ, провели численні консультації зі своїми колегами, зокрема з країн східного флангу на двосторонній основі та у форматі B9, а також з Україною.

Президенти США та РФ вже мали розмову три тижні тому, 7 грудня. Тоді глави держави спілкувалися майже дві години. Відбувся дзвінок, серед іншого, через нарощування російських військ біля українського кордону.