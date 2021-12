Телефонна розмова президентів США та Російської Федерації розпочалася 30 грудня о 22.35 за київським часом і тривала 50 хвилин.

Оновлено о 23.47. Про початок та завершення розмови в Twitter сповіщала репортер The Washinghton Post Син Мін Кім із посиланням на представника Білого дому.

Biden’s call with Putin began at 3:35 p.m., per a White House official.

— Seung Min Kim (@seungminkim) December 30, 2021