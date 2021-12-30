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Повернення РФ до складу G7: у Німеччині поки не бачать підстав

Валентина Летяк редакторка стрічки
саміт g7

Росія через анексію Криму сама виключила себе з клубу країн G7 і наразі невідомо, коли вона зможе туди повернутися, враховуючи нинішнє нарощування сил на кордоні з Україною, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

– Наразі неясно, коли Росія зможе повернутися до групи – нинішня ескалація не полегшує ситуацію, – сказала дипломатка в інтерв’ю агентству dpa.

На її думку, після агресивних дій Росії на півострові було правильно дати зрозуміти Кремлю, що на цій основі неможливо просто продовжувати економіко-політичний діалог.

Росію виключили зі складу G8 у 2014 році після анексії українського Криму. У грудні 2021 року глави МЗС G7 засудили нарощення РФ військ на українському кордоні та попередили про масштабні наслідки у разі продовження військової агресії проти України.

У зустрічі брали участь голови МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

У 2022 році Велика Британія передає головування у G7 Німеччині. До групи також входять США, Франція, Японія, Італія та Канада. Наступний саміт Великої сімки відбудеться влітку в Німеччині.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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