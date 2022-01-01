Вранці 31 грудня померла Бетті Вайт – популярна американська актриса, телеведуча і комедіантка. Вона не дожила декілька тижнів до свого 100-річчя.

За попередньою інформацією, її знайшли мертвою у власному будинку в Лос-Анджелесі. Бетті Вайт померла природною смертю.

Ким була Бетті Вайт

В Сполучених Штатах Бетті Вайт вважається рекордсменкою: вона мала найдовшу кар’єру на телебаченні серед жінок.

Актриса протягом восьми десятиліть знімалася у десятках шоу та кінострічках, розпочавши свій творчий шлях у 1939 році.

Улюбленицею американців її зробила роль Роуз Найлунд у фільмі Золоті дівчата (Golden Girls), який транслювали протягом 1985-1992 років.

Фільмографія Бетті Вайт налічує 115 фільмів: вона була шестикратною володаркою премії Еммі та багато разів номінувалася на премію Золотий глобус.

Останні роки свого життя актриса була відкритою до журналістів. Вона жартувала, що у свої 99 планує створити сторінку на Facebook, а її улюблений вид відпочинку – це дивитися телевізор і розгадувати кросворди.

17 січня 2022 року Бетті Вайт мало виповнитися 100 років.