Аномалії: в Іспанії та Італії спостерігається рекордне потепління

В Іспанії та Італії зафіксовано рекордне потепління для цієї пори року.

Синоптики обіцяють, що в італійських Альпах температура повітря підніметься на 15 градусів вище за середній сезонний показник, що є аномальним для початку року.

– Такі високі температури не є нормальним явищем. Такі температури, як правило, спостерігаються у квітні, – повідомив представник державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо.

На півночі Іспанії, в Більбоа, стовпчик термометра піднявся до 24,7 градусів тепла за Цельсієм. У Сеговії – 22,7 градуси тепла, що є найвищим показником з 1920 року.

За словами синоптиків, в Авілі температура досягла 20,2. Це рекорд із 1983 року.

Як розповів Кампо, такі аномальні показники можна пояснити масою гарячого повітря над країною, що поєднується із високим тиском.

На тлі переміщення антициклону до Франції та Італії альпіністські рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин.

Через аномальні температури гірськолижні курорти Італії залишилися без снігового покриву на висоті до 2 тис. метрів. А штучний сніг там розміщувати не рекомендується через надто високу температуру.

В решті Італії також спостерігаються аномально теплі навантаження. У Римі очікується максимум 18 градусів тепла, а в середині наступного тижня – 22 у сицилійському місті Катанія. На Сицилії у серпні було побито європейський температурний рекорд – 48,8 градусів.