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У ЄС хочуть зміцнити економічний та валютний союз

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Шарль Мішель

Європейський Союз має зміцнювати економічний та валютний союз, щоб мати можливість керувати важливими проблемами нинішнього сторіччя.

Таку думку висловив голова Європейської ради Шарль Мішель, виступивши у рамках 20-річного ювілею євро, на який перейшли 19 країн-членів ЄС.

– Нам потрібна глобальна валюта, яка відповідає нашим амбіціям, – наголосив Мішель.

За його словами, ця валюта є частиною європейських ідентичності та мислення, а також духу. Він наголосив, що євро – стійка валюта, на яку не впливають навіть фінансові та економічні кризи.

У зв’язку з цим Мішель назвав валюту – наріжним каменем стабільності, який розширює свободу у прийнятті геополітичних рішень, забезпечуючи європейським країнам більший доступ до міжнародних ринків.

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Голова Євроради також вважає, що для успішного переходу до зелених та цифрових технологій потрібні великі вливання коштів, у зв’язку з чим варто створити Банківський Союз та Союз ринків капіталу у ЄС.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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