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Палестинські ракети вибухнули біля узбережжя Тель-Авіва – військові

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Палестинські ракети вибухнули біля узбережжя Тель-Авіва – військові

Палестинські бойовики в секторі Гази в суботу, 1 січня, випустили дві ракети в бік Середземного моря, спричинивши вибух біля берегів Тель-Авіва та завдавши ударів, повідомили ізраїльські військові.

Бойовики зі сектора Гази не взяли на себе відповідальність за ракетний обстріл, не прокоментував і ХАМАС – ісламістське збройне угруповання, яке керує прибережним палестинським анклавом.

 – Сьогодні вранці з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено дві ракети. Згідно з протоколом, сирени не звучали і не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю, – сповістили Сили оборони Ізраїлю (IDF) в Twitter.

Поліція повідомила, що постраждалих і пошкоджених внаслідок вибуху рано вранці немає.

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Навесні 2021-го залишки китайської неконтрольованої ракети впали в Індійський океан. Відпрацьований ступінь ракети увійшов у атмосферу планети о 05.24 за київським часом.

Залишки ракети впали біля острова Кудахувадху (Мальдіви). Ракету Чанчжен-5В запустили 29 квітня, вона вивела на орбіту базовий модуль майбутньої китайської космічної станції.

У США заявили, що китайська ракета вийшла з-під контролю. Пізніше в Пентагоні повідомили, що неконтрольовану ракету не планують збивати.

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