Палестинські бойовики в секторі Гази в суботу, 1 січня, випустили дві ракети в бік Середземного моря, спричинивши вибух біля берегів Тель-Авіва та завдавши ударів, повідомили ізраїльські військові.

Бойовики зі сектора Гази не взяли на себе відповідальність за ракетний обстріл, не прокоментував і ХАМАС – ісламістське збройне угруповання, яке керує прибережним палестинським анклавом.

This morning, 2 rockets were fired from Gaza toward Israel. According to protocol, no sirens were sounded and no interception took place as the rockets landed in the sea off the coast of central Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

– Сьогодні вранці з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено дві ракети. Згідно з протоколом, сирени не звучали і не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю, – сповістили Сили оборони Ізраїлю (IDF) в Twitter.

Поліція повідомила, що постраждалих і пошкоджених внаслідок вибуху рано вранці немає.

Навесні 2021-го залишки китайської неконтрольованої ракети впали в Індійський океан. Відпрацьований ступінь ракети увійшов у атмосферу планети о 05.24 за київським часом.

Залишки ракети впали біля острова Кудахувадху (Мальдіви). Ракету Чанчжен-5В запустили 29 квітня, вона вивела на орбіту базовий модуль майбутньої китайської космічної станції.

У США заявили, що китайська ракета вийшла з-під контролю. Пізніше в Пентагоні повідомили, що неконтрольовану ракету не планують збивати.