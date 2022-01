Палестинські бойовики в секторі Гази в суботу, 1 січня, випустили дві ракети в бік Середземного моря, спричинивши вибух біля берегів Тель-Авіва та завдавши ударів, повідомили ізраїльські військові.

Бойовики зі сектора Гази не взяли на себе відповідальність за ракетний обстріл, не прокоментував і ХАМАС – ісламістське збройне угруповання, яке керує прибережним палестинським анклавом.

This morning, 2 rockets were fired from Gaza toward Israel.

According to protocol, no sirens were sounded and no interception took place as the rockets landed in the sea off the coast of central Israel.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022