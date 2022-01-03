Російські літаки відновили бомбардування Ідліба

Літаки військово-космічних сил Російської Федерації провели бомбардування позицій повстанців у провінції Ідліб на північному заході Сирії.

Бомбіжки проходили в неділю 2 січня.

Бомби було скинуто одразу на кілька міст, а також водонасосну станцію, що обслуговує місто Ідліб, населення якого становить понад мільйон людей.

У міській службі водопостачання повідомили, що станцію було повністю виведено з ладу.

Крім того, внаслідок ударів, завданих за двадцять чотири години, постраждали тваринницькі та птахівницькі ферми, розташовані неподалік прикордонного переходу з Туреччиною Баб-ель-Хава.

Також були атаковані села біля Джебель-ез-Завія у південній частині провінції Ідліб.