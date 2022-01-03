В Азербайджані прикордонник застрелив трьох товаришів по службі та втік

Азербайджанський прикордонник з невідомих причин застрелив трьох товаришів по службі, після чого кинув зброю і втік з місця події.

Інцидент стався увечері неділі, 2 січня, у зоні несення служби особливого прикордонного підрозділу Губадли, повідомляє прес-центр державної прикордонної служби країни.

За інформацією відомства, сержант Ельхан Авазли з невідомих причин відкрив вогонь з табельної зброї у старшого лейтенанта Юсіфа Ісмаїлова, та двом молодшим прапорщикам Амілу Джалілзаде та Рафаїлу Ібрагімову.

Правоохоронці розшукують чоловіка, його досі не затримано.

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Нагадаємо, наприкінці грудня на Луганщині військовий контрактник застрелився зі штатної зброї.

Уродженця смт Білозерка Херсонської області 1999 року народження було знайдено без ознак життя за місцем проходження служби. Військовий перебував на нічному чергуванні біля взводного опорного пункту однієї з військових частин.

Луганська спеціалізована прокуратура вже розпочала розслідування.