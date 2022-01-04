У Чилі бджоли покусали поліцейських, які намагалися розігнати мітинг пасічників

У Чилі бджоли ужалили сімох правоохоронців, які прибули до президентського палацу, щоб прибрати вулики, що були розставлені протестувальниками.

Протести пасічників у чилійській столиці Сантьяго відбулися у понеділок, 3 січня. Вони закликали підтримати їхню галузь через тривалу засуху у країні, яка нищить бджільництво.

Пасічники встановили біля президентського палацу близько 60 вуликів, в яких містилося близько 10 тис. бджіл, і не давали поліції розігнати демонстрацію.

Пізніше у поліції повідомили, що поліцейських, яких ужалили бджоли, довелося шпиталізувати. З іншого боку правоохоронці затримали чотирьох пасічників під час протесту.

Один із протестувальників заявив журналістам, що загибель бджолиних роїв є руйнівною не лише для них, а й для всього світу.

— Якщо бджоли загинуть, життя не буде. Це те, на чому ми хотіли наголосити під час протесту.

Протестувальники вимагають від чилійського уряду реформи, щоб підвищити ціни на мед або надати субсидії виробникам меду.

Представники Міністерства сільського господарства кажуть, що вони поділяють стурбованість протестувальників наслідками посухи, додавши, що вони протягом місяців надають допомогу 20 громадам через серйозний дефіцит води.

Посухи та підвищення температури внаслідок зміни клімату вплинули на популяції бджіл у всьому світі. Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Science, показало, що популяція бджіл в Північній Америці скоротилося приблизно на 50%, а в Європі – на 17%.