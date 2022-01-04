У Середземному морі поблизу берегів Хайфи впав морський вертоліт Армії оборони Ізраїлю.

Двоє офіцерів загинули. Ще один дістав поранення середньої тяжкості.

Як повідомляють в Армії оборони Ізраїлю, надзвичайна подія сталася під час тренувального польоту.

– Висловлюємо щирі співчуття родинам двох загиблих пілотів, – зазначили представники Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Згодом редактор видання Times of Israel Емануель Фабіан повідомив, що в авіакатастрофі загинули підполковник Ерез Шаханей та капітан Хен Фогель.

Video apparently shows the moment the helicopter crashed off the coast of Haifa. pic.twitter.com/Uqm8yldxIP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 3, 2022

Аварія сталася доволі близько від узбережжя, тому жителі міста, побачивши полум’я з берега, викликали спецслужби.

Офіцера, якому вдалось вижити, дістали з води на відстані близько 1,5 км від берега.

Як повідомляють місцеві видання, його доправили до медичного центру Рамбам у Хайфі. Нині його стан стабільний.

На цей час відомо, що аварія сталась через технічну несправність.

Джерело: IDF, Emanuel (Mannie) Fabian