У Середземному морі поблизу берегів Хайфи впав морський вертоліт Армії оборони Ізраїлю.

Двоє офіцерів загинули. Ще один дістав поранення середньої тяжкості.

Як повідомляють в Армії оборони Ізраїлю, надзвичайна подія сталася під час тренувального польоту.

Згодом редактор видання Times of Israel Емануель Фабіан повідомив, що в авіакатастрофі загинули підполковник Ерез Шаханей та капітан Хен Фогель.

Video apparently shows the moment the helicopter crashed off the coast of Haifa. pic.twitter.com/Uqm8yldxIP

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 3, 2022