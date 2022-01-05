Під час протестів у Казахстані загинули люди – президент Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про загиблих та поранених у ході масових протестів у країні.

Він сказав, що обстановка загрожує безпеці всіх жителів Алмати.

– Це терпіти не можна. Крім Алмати обстановка розжарилася, і в деяких інших у зв’язку з чим у низці регіонів мною запроваджено надзвичайний стан, – сказав президент.

Токаєв також заявив, що з сьогоднішнього дня очолює Раду безпеки республіки, якою раніше керував колишній глава держави Нурсултан Назарбаєв.

– Як глава держави і з сьогодні голова Ради безпеки має намір діяти максимально жорстко, – сказав Токаєв.

Президент також повідомив, що за будь-яких обставин перебуватиме у столиці республіки.

– Що б не було, я перебуватиму в столиці. Це мій конституційний обов’язок – бути разом із народом. Разом ми подолаємо цю чорну смугу в історії Казахстану, вийдемо з неї сильними, – запевнив Токаєв.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня через підвищення цін на автогаз із 60 до 120 тенге за літр. Згодом мітингувальники розширили свої вимоги, зокрема вони стосувалися вже й відставки уряду та усунення з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Незважаючи на те, що 4 січня уряд знизив ціну на скраплений газ до 50 тенге за літр, протести у всій країні продовжилися.

І наступного дня, 5 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд країни у відставку.

Окрім того, він запровадив в Алмати, Нур-Султані та Мангістауській області режим надзвичайного стану до 19 січня.

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Джерело: Хабар 24