Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити до Казахстану колективні миротворчі сили.

Про це повідомив прем’єр-міністр Вірменії та голова Ради колективної безпеки ОДКБ Нікол Пашинян на своїй сторінці у Facebook.

За його словами таке рішення мотивується зверненням президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва через “загрозу національній безпеці та суверенітету Казахстану”, спричинену, зокрема, як зазначається у заяві “втручанням ззовні”.

— Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні, – йдеться у повідомленні.

Раніше Токаєв звернувся до лідерів країн ОДКБ з проханням про підтримку Казахстану. Він заявив, що захоплення великих об’єктів інфраструктури здійснюють “терористичні банди”. За його словами, йдеться про “зовнішню агресію”.

ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан. Її штаб-квартира розташована у Москві.

Влада РФ намагається подати ОДКБ як своєрідну альтернативу НАТО та всіма силами хоче домогтися його розширення та посилення ролі цієї організації на міжнародній арені.

Протести у Казахстані тривають четвертий день у десятці міст. Вони розпочалися через різке зростання цін на скраплений газ. 4 січня уряд знизив ціну до 50 тенге за літр, але протести у всій країні продовжилися.

МИ зібрали для вас підсумки четвертого дня протестів у Казахстані, а також реакцію Європейського Союзу.

Джерело: Nikol Pashinyan