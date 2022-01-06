У Казахстані з 2 січня тривають протести, які почалися з підвищення вартості палива у 2-2,5 рази. На мітинги вийшли тисячі людей у низці міст, зокрема, у найбільших містах Жанаозен та Актау.

4 січня влада знизила ціни на скраплений газ, але демонстранти змінили вимоги:

звільнити політичних в’язнів;

відправити у відставку голову Радбезу, президента, уряду та парламенту;

створити тимчасовий уряд та провести прозорі вибори;

визнати роки правління СРСР злочином проти пострадянських народів;

засудити військову агресію РФ проти України та анексії Криму;

вийти зі складу СНД, ЄАЕС та решти союзів з РФ.

Станом на ранок 5 січня протести поширилися майже по всій території країни. Спочатку майже не було мітингів у російськомовних регіонах, але й там люди почали виходити на вулиці.

Найжорсткіша сьогодні було в Алмати – там протестувальники увірвалися в будівлю місцевої адміністрації, яку охопила пожежа. Також горіла місцева прокуратура. Згодом протестувальники підпалили і захопили колишню президентську резиденцію.

Протестувальники також захопили телеканал КТГ, який належить фонду Назарбаєва. Журналісти Медіазони повідомляли, що на вулицях Алмати мітингувальники почали зводити барикади.

У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан, який діятиме з 5 до 19 січня, та комендантську годину з 23:00 до 07:00. У місті заборонили проводити будь-які акції, в’їзд і виїзд зі столиці — закриті.

Після обіду по всьому Казахстану почалися масової перебої з інтернетом і мобільним зв’язком. Сайти ЗМІ та державних органів майже не працювали. Робота з інтернетом нормалізувалася пізно ввечері.

У місті Талдикоргані мітингувальники повалили величезний пам’ятник колишньому президенту Нурсултану Назарбаєву.

Спершу у мережі з’явилися кадри, як натовп, накинувши мотузки, розхитував постамент, щоб скинути додолу.

Увечері у Казахстані запровадили режим надзвичайного стану по всій країні. Низка країн почала скасовувати рейси до Казахстану.

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Пізніше в Алмати протестувальники захопили будівлю аеропорту, всіх співробітників евакуювали. Увечері у місті оголосили про антитерористичну операцію після того як Токаєв назвав мітингарів “терористами”. Силовики швидко взяли під контроль летовище.

Звернення Токаєва

Після обіду президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням. Він заявив, що сам очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва і “почне діяти жорстко”.

Він також запевнив, що тікати не збирається, а протестувальників назвав “бандитами, хуліганами, заколотниками, яких мотивують фінансово”.

У вечірньому зверненні до народу Токаєв заявив, що звернувся по допомогу до партнерів з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Це міжнародна організація, до якої входить шість країн зі штаб-квартирою у Москві.

ОДКБ миттєво дали відповідь, що незабаром до Казахстану увійдуть війська РФ та Білорусі.

Реакція ЄС та України

У ЄС відреагували на протести в Казахстані. Там закликали усі сторони утриматися від насильства.

У Євросоюзі наголосили, що визнають право на мирні демонстрації, але вони мають бути ненасильницькими. Також там закликають до мирного врегулювання ситуації шляхом діалогу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців у Казахстані уникати акцій протесту. Він зазначив, що поки посольство не отримувало запитів на евакуацію.