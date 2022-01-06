Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан відправлять свої миротворчі сили до Казахстану. Про це йдеться у повідомленні ради колективної безпеки ОДКБ (Організації договору колективної безпеки).
Рішення про введення миротворців на територію Казахстану було ухвалено 6 січня після звернення президента Касима-Жомарта Токаєва.
Миротворчі сили будуть введені на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації ситуації в Казахстані.
– Основними завданнями колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних та військових об’єктів, надання сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан у стабілізації обстановки та поверненні її в правове поле, – зазначається у повідомленні ОДКБ.
Від РФ до складу колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини повітрянодесантних військ.
– Зараз літаками військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії здійснюється перекидання на територію Казахстану російської частини миротворчого контингенту. Передові підрозділи з його складу вже розпочали виконання поставлених завдань, — наголошується у заяві ради ОДКБ.
Джерело: ОДКБ