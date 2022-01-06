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Росія відправила військових до Казахстану у складі сил ОДКБ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія відправила військових до Казахстану у складі сил ОДКБ

Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан відправлять свої миротворчі сили до Казахстану. Про це йдеться у повідомленні ради колективної безпеки ОДКБ (Організації договору колективної безпеки).

Рішення про введення миротворців на територію Казахстану було ухвалено 6 січня після звернення президента Касима-Жомарта Токаєва.

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Миротворчі сили будуть введені на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації ситуації в Казахстані.

– Основними завданнями колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних та військових об’єктів, надання сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан у стабілізації обстановки та поверненні її в правове поле, – зазначається у повідомленні ОДКБ.

Від РФ до складу колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини повітрянодесантних військ.

– Зараз літаками військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії здійснюється перекидання на територію Казахстану російської частини миротворчого контингенту. Передові підрозділи з його складу вже розпочали виконання поставлених завдань, — наголошується у заяві ради ОДКБ.

Джерело: ОДКБ

Фото: Depositphotos

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