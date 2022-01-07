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Агресії РФ немає жодних виправдань: глава МЗС Британії планує відвідати Україну

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Агресії РФ немає жодних виправдань: глава МЗС Британії планує відвідати Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс планує офіційний візит до Києва уже в лютому.

Про це вона заявила у британському парламенті. Приїзд Ліз Трасс буде тісно пов’язано із можливою ескалацією на російсько-українському кордоні.

– Немає жодного виправдання для войовничої позиції Росії щодо України, – зауважила вона, виступаючи перед депутатами 6 січня.

У своєму виступі голова МЗС Британії назвала Україну найважливішим пріоритетом і застерегла європейські країни від будь-яких поступок Росії. За її словами, Росія є агресором щодо України і повинна припинити свою зловмисну ​​діяльність.

– Будь-яке подальше військове вторгнення в Україну призведе до серйозних наслідків, включаючи скоординовані санкції, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії. Велика Британія працює над санкціями, спрямованими на російський фінансовий сектор та окремих осіб, – запевнила вона.

Також Ліз Трасс закликала Європу зменшити свою залежність від російського газу. Вона підкреслила, що Британія завжди виступала проти будівництва Північного потоку-2.

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Джерело: GOV.UK

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