Голову Комітету нацбезпеки Казахстану заарештували за підозрою у держзраді

Екс-голову Комітету нацбезпеки Казахстану, колишнього прем’єр-міністра країни Каріма Масімова затримали за підозрою у державній зраді.

Чоловіка разом із можливими спільниками поміщено до ізолятору тимчасового тримання, повідомляє прес-служба КНБ.

Правоохоронці відмовилися розголошувати подробиці того, що сталося, посилаючись на інтереси слідства.

Масімова зняли з посади голови Комітету нацбезпеки у четвер, 6 січня. При цьому на нараді у президента країни Касим-Жомарта Токаєва він ще був присутній.

56-річний Масімов очолював КНБ з вересня 2016 року, тоді як крісло голови Кабміну він займав – з 2007 року до 2012 року, а також з квітня 2014 року до вересня 2016 року. Загалом він був на посаді прем’єр-міністра Казахстану протягом 7 років.

У свою чергу, колишній радник екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Єрмухамет Єртисбаєв висунув припущення, що метою протестів було усунення від влади Токаєва.

– Була поставлена ​​змовниками, на мою думку, мета – усунути президента Токаєва. Зробити так, як і в Україні. Подібного масштабу переворот можна було зробити лише в тому випадку, якщо у вищих ешелонах влада була зрадником, особливо це стосується правоохоронної системи. Я маю ексклюзивну інформацію. Наприклад, за 40 хвилин до нападу на аеропорт в Алмати було дано команду повністю прибрати оточення та охорону, – сказав він.

За словами Єртисбаєва, всі винні будуть покарані.

Він також додав, що Назарбаєв Казахстан не залишав, проте на публіці він не з’являється і не робить жодних заяв через проблеми зі здоров’ям, що загострилися. При цьому екс-чиновник зазначив, що не має точної інформації, а лише висловлює своє припущення.