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Назарбаєв закликав казахів згуртуватися навколо Токаєва

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Нурсултан Назарбаєв

Екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв уперше від початку масштабних протестів звернувся до громадян своєї країни.

Єлбаси (лідер нації) закликав казахів згуртуватись навколо президента для подолання нинішніх викликів безпеки та забезпечення цілісності країни, повідомив його прес-секретар Айдос Укібай.

За його словами, Назарбаєв та його родина не залишали Казахастан і перебувають у Нурсултані. Укібай також зазначив, що Назарбаєв перебуває на прямому зв’язку із президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим, а також провів телефонні переговори з главами дружніх країн.

– Єлбаси знаходиться у столиці Казахстану. Просимо не розповсюджувати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію, – заявив його прес-секретар.

На даний момент це перше звернення Назарбаєва до Казахстану після початку масових акцій протесту в країні.

Він не з’являвся на публіці з кінця грудня. Лише 7 січня влада Білорусі повідомила, що місцевий диктатор Олександр Лукашенко зателефонував Назарбаєву.

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