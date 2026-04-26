У Харкові зникло світло: зупинялося метро
У Харкові зникало електропостачання, внаслідок чого зупинялося метро та не курсував міський пасажирський електротранспорт. Наразі рух потягів у метрополітені вже відновили.
Оновлено о 17:10. Про це повідомляють Харківський метрополітен та міська рада.
Зникало світло в Харкові: чому метро зупинилося
За інформацією міської ради, у Харкові зникало світло. Зазначається, що Укренерго разом з Харківобленерго дізнавалися причини аварії та працювали над відновленням електропостачання.
Через перебої зі світлом у Харкові міський пасажирський електротранспорт тимчасово не курсував.
У Харківському метрополітені розповіли, що рух потягів тимчасово зупинявся через технічні причини.
– Шановні пасажири! Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності, – йшлося в повідомленні.
