У Харкові зникало електропостачання, внаслідок чого зупинялося метро та не курсував міський пасажирський електротранспорт. Наразі рух потягів у метрополітені вже відновили.

Оновлено о 17:10. Про це повідомляють Харківський метрополітен та міська рада.

Зникало світло в Харкові: чому метро зупинилося

За інформацією міської ради, у Харкові зникало світло. Зазначається, що Укренерго разом з Харківобленерго дізнавалися причини аварії та працювали над відновленням електропостачання. Зараз дивляться Через перебої зі світлом у Харкові міський пасажирський електротранспорт тимчасово не курсував. У Харківському метрополітені розповіли, що рух потягів тимчасово зупинявся через технічні причини. – Шановні пасажири! Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності, – йшлося в повідомленні. Читайте також Графіки відключень світла 26 квітня: чи будуть обмеження у неділю Фото: Харківський метрополітен

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.