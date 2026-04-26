Перший транш із європейського пакета фінансової допомоги для України на суму €90 млрд планують спрямувати на розвиток вітчизняного оборонного виробництва, зокрема дронів і військових технологій.

Про це у неділю, 26 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

€90 млрд для України: куди спрямують кошти

За словами президента Володимира Зеленського, частина погодженого фінансування на 2026 рік становитиме €45 млрд, які надійдуть кількома траншами.

Першочергово кошти планують використати для посилення оборонної спроможності держави. Йдеться про підтримку українського виробництва безпілотників, військових технологій та інших напрямків, пов’язаних із безпекою.

— Безумовно, перший транш ми будемо націлювати на внутрішнє виробництво захисту України. І не тільки захисту. Тобто, дрон і мілтек (з англійської – military-tech, тобто військові технології, – Ред.), весь цей напрямок, — повідомив глава держави.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності вкладень в енергетичний сектор.

За його словами, Україна має якнайшвидше посилити захист критичної інфраструктури та підготуватися до наступного опалювального сезону.

Президент зазначив, що частину ресурсу можуть спрямувати на економічні потреби, пов’язані саме із захистом енергетики.

— Друга історія — це енергетика. Ми говорили про те, що нам потрібно захистити все, що встигнемо, все, що зможемо. Треба максимально це зробити, і готуватись до зими. Для цього, окрім бюджетів місцевих, є частина, яку ми зможемо дати від центрального бюджету, — додав Володимир Зеленський.

Водночас він визнав, що затримка з надходженням коштів вплинула на темпи реалізації окремих проєктів, однак запевнив, що Україна планує швидко надолужити втрачений час.

Нагадаємо, 23 квітня ЄС розблокував пакет фінансової допомоги Україні на суму €90 млрд.

Тоді Зеленський заявив, що триває робота над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки надійшов уже в травні або червні.

Він також зазначав, що кошти в межах європейського пакета допомоги планують використати для нарощування виробництва озброєння в Україні, придбання зброї у партнерів, яку поки не виготовляють вітчизняні підприємства, а також для підготовки енергетичної системи й критичної інфраструктури до зимового періоду.

Крім того, Зеленський підкреслив, що, оскільки 20-й пакет санкцій уже вдалося розблокувати, він має стати основою для наступних обмежувальних рішень.

