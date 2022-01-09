Майже у всіх регіонах Казахстану, за словами міністра внутрішніх справ Єрлана Тургумбаєва, ситуація після масових акцій протесту та заворушень стабілізувалася.

Тургумбаєв заявив, що правоохоронні органи звільнили раніше захоплені будинки акіматів.

Він пояснив, що наразі влада намагається відновити роботу комунальних об’єктів. На сьогоднішній день вже всі дороги було відкрито для руху транспорту.

Ба більше, у штатному режимі проводяться роботи зі збирання снігу, а дороги посипаються реагентом.

Як зазначив Тургумбаєв, по всій країні встановлено блокпости, щоб правоохоронці мали змогу впіймати протестувальників, які намагаються залишити місто Алмати. Проводиться огляд усіх автомобілів, перевіряються документи громадян.

У МВС країни повідомили, що силовики забезпечують безпеку громадян та охорону громадського порядку.

У місті Актобе та області діє комендантська година, а у Жамбилській області було введено червоний рівень терористичної небезпеки.

Токаєв зняв із посад двох заступників голови Комітету національної безпеки

Президент Казахстану звільнив з посад Марата Осипова та Даулета Єргожина – заступників голови Комітету нацбезпеки.

– Косжанов Бакитбек призначений заступником голови КНБ республіки Казахстан; Амерханов Аскар призначений заступником голови КНБ республіки Казахстан, – повідомляють на сайті глави країни.

До цього Токаєв призначив новим головою Комітету національної безпеки Єрмека Сагімбаєва. Його попередника Каріма Масімова, який обіймав посаду з 2016 року, було звільнено з посади, а 8 січня – затримано за підозрою в держзраді.

Також глава держави змінив заступника голови КНБ – директора Служби спеціального призначення А. Новим заступником замість Ануара Садикулова указом президента було призначено Берика Кунанбаєва.

Європейський Союз готовий допомогти у врегулюванні кризи в Казахстані

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що країни готові допомогти у мирному врегулюванні кризи.

– Зовнішня військова підтримка має шанувати суверенітет та незалежність Казахстану, а також основні права всіх громадян, – наголошується в заяві.

Боррель висловив занепокоєння через насилля, яке спостерігається в Казахстані останнім часом, а також закликав не допускати подальшої ескалації, уникати будь-якого підбурювання до насильства, проявляти стриманість і не використовувати заворушення в певних цілях.

– Ми глибоко шкодуємо через загибель людей і рішуче засуджуємо широкомасштабні акти насильства… Ми закликаємо владу Казахстану виконати свої зобов’язання у цей непростий час, включно з дотриманням прав людини та основних свобод своїх громадян, зокрема свободи зібрань, вираження думок та ЗМІ, – зазначив він.

Боррель також назвав Казахстан важливим партнером ЄС.

Нагадаємо, на території країни загинули двоє та ще 163 військовослужбовців дістали поранення унаслідок заворушень.

Станом на 9 січня, це сталося під час заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного стану в Збройних силах.

Розгортання колективних сил ОДКБ завершено

Про фінал розгортання військових сил ОДКБ оголосив сьогодні командувач цим контингентом, генерал-полковник Андрій Сердюков, який раніше очолював операцію з окупації українського Криму.

– Колективні миротворчі сили завершили розгортання на території Республіки Казахстан, – заявив він.

Сердюков додав, що так звані миротворчі сили вже розпочали виконувати завдання. Вони охороняють у Казахстані важливі державні, військові та соціально значущі об’єкти як в Алма-Аті так і в прилеглих районах.

Сили ОДКБ залишатимуться на території Казахстану “до повної стабілізації обстановки”.

А заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов, повідомив журналістам, що контртерористична операція у країні продовжиться “до повного знищення терористів” та відновлення “конституційного ладу”.

Ситуація у Казахстані

2 січня спалахнули масові протести у Казахстані, причиною яких стало подвійне підвищення цін на автогаз.

Незабаром у центрі Алмати відбулися жорсткі зіткнення між протестувальниками та силовиками. Учасники акції увірвалися до муніципалітету Алмати та захопили резиденцію президента Казахстану.