Кліматична криза: останні сім років стали найспекотнішими за всю історію спостережень

Останні сім років виявилися найспекотнішими за всю історію спостережень.

Стовпчики термометра показували на 1,2 градуси вище за доіндустріальний рівень.

За даними агентства Copernicus, вміст вуглекислого газу в атмосфері досяг рекордного рівня, а кількість метану за останні роки суттєво зросла.

Нові показники дозволили експертам назвати 2021 рік п’ятим найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

Як зазначили фахівці, за останні роки в Європі було найспекотніше літо за всю історію, коли температура повітря піднялася на екстремальні 48,8 градуса за Цельсієм.

Також серед аномальних явищ були повені, лісові пожежі та екстремальна спека. Вже на п’ять градусів за Цельсієм побито температурні рекорди по всьому світу.

За даними метеорологічного агентства Китаю, 2021 рік став найспекотнішим у країні за всю історію спостережень.

Екстремальна спека спіткала США та Канаду. Підвищений рівень вуглекислого газу сягнув нового рекорду. Темпи зростання CO2 залишилися такими, як і з 2010 року, незважаючи на блокування, пов’язані з коронавірусом.

Рівні метану зростають такими темпами, що втричі перевищують темпи десятирічної давності.