У Казахстані знайшли мертвим полковника Комітету нацбезпеки

У Нур-Султані вранці 10 січня у дворі будинку за місцем проживання знайшли тіло полковника Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану Азамата Ібраєва.
Проводиться досудове розслідування. У КНБ не уточнюють причини його смерті, але, за даними ЗМІ, полковник загинув внаслідок падіння з висоти, тобто вчинив самогубство.
Сьогодні також стало відомо про самогубство начальника департаменту поліції Жамбилської області Жаната Сулейменова. Інформацію про його смерть підтвердили в акіматі Тараза.
Водночас місцевий журналіст Михайло Козачков пише в соцмережах, що стосовно Сулейменова після заворушень нібито було порушено кримінальну справу і йому загрожував трибунал, але підтвердження цього поки що немає.
10 січня в Казахстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби.
9 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив трьох заступників голови Комітету нацбезпеки та призначив нових.
До цього він призначив новим головою КНБ Єрмека Сагімбаєва. Його попередника Каріма Масімова 8 січня затримали за підозрою у держзраді.
Джерело: Комітет нацбезпеки Казахстану
Фото: МВС Казахстану