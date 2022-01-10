У Казахстані знайшли мертвим полковника Комітету нацбезпеки

У Нур-Султані вранці 10 січня у дворі будинку за місцем проживання знайшли тіло полковника Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану Азамата Ібраєва.

Проводиться досудове розслідування. У КНБ не уточнюють причини його смерті, але, за даними ЗМІ, полковник загинув внаслідок падіння з висоти, тобто вчинив самогубство.

Сьогодні також стало відомо про самогубство начальника департаменту поліції Жамбилської області Жаната Сулейменова. Інформацію про його смерть підтвердили в акіматі Тараза.

Водночас місцевий журналіст Михайло Козачков пише в соцмережах, що стосовно Сулейменова після заворушень нібито було порушено кримінальну справу і йому загрожував трибунал, але підтвердження цього поки що немає.

10 січня в Казахстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби.

9 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив трьох заступників голови Комітету нацбезпеки та призначив нових.

До цього він призначив новим головою КНБ Єрмека Сагімбаєва. Його попередника Каріма Масімова 8 січня затримали за підозрою у держзраді.

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Джерело: Комітет нацбезпеки Казахстану

Фото: МВС Казахстану