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Помер глава Європарламенту Давид Сассолі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Давид Сассолі

У ніч на 11 січня помер глава Європейського парламенту Давид Сассолі.

Сумну звістку повідомив його прессекретар Роберто Куїльо у Twitter.

– Давид Сассолі помер о 01.15 11 січня в Авіано, куди його госпіталізували, – зазначив Роберто Куїльо.

За його словами, про дату та місце похорону буде повідомлено найближчими годинами.

Давид Сассолі перебував в лікарні в Італії з 26 грудня. Причиною стало серйозне ускладнення через порушення функції імунної системи.

Через це всі офіційні заходи за участі Давида Сассолі були скасовані.

Давиду Сассолі було 65 років. Членом Європейського парламенту він був із 2009 року, а очолив його за десять років – із 3 липня 2019 року.

Джерело: Roberto Cuillo

Фото: Depositphotos

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