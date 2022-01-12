Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон захищатиме сьогодні своє крісло у парламенті через скандал із локдаунною вечіркою.

Опозиційні законодавці відправляють Джонсона у відставку, а деякі члени його Консервативної партії заявили, що він повинен піти з посади через, за їхніми словами, порушення суворих заходів, запроваджених його урядом, щоб запобігти поширенню вірусу.

Джонсон, який прийшов до влади в 2019 році на обіцянках забезпечити вихід Британії з Євросоюзу, поки що відмовлявся сказати, чи був він присутній на зібранні на Даунінг-стріт 20 травня 2020 року.

– Наразі його виживання висить на волосині, – сказав один із високопоставлених депутатів від консерваторів, висловлюючись на умовах анонімності через чутливість ситуації. Він повинен бути чесним. Зазвичай я вважаю, що варто вибачитися, і це вирішить проблему. Так більше продовжуватися не може, – сказав законодавець.

Прем’єр начебто відпочивав із 40 співробітниками в саду на Даунінг-стріт після того, як його приватний секретар Мартін Рейнольдс розіслав усім запрошення і закликав “приносити власну випивку”.

Речник Джонсона неодноразово відмовлявся коментувати деталі цього повідомлення.

У середу Джонсон постане перед парламентом, і єдине запитання, яке зараз цікавить депутатів, полягає в тому, чи був він на вечірці з напоями.

Газети, зокрема ті, які зазвичай дуже прихильно ставляться до Джонсона, попереджають, що якщо він не вирішить проблему, його позиція може стати хиткою.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, закликаючи своїх співвітчизників отримати бустерне щеплення від коронавірусної інфекції, порівняв це рішення з однією із заповідей Ісуса Христа, яка говорить – полюбити ближнього свого.