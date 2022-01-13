США закликали бути готовими до ескалації з боку РФ: Барабанний бій війни звучить голосно

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер закликав бути готовими до можливого збройного конфлікту в Східній Європі на тлі нарощування Росією військових сил біля кордонів України.

Таку заяву він зробив у коментарі журналістам після сьогоднішнього засідання Постійної ради ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі).

– Ми зіштовхнулися із кризою європейської безпеки. Барабанний бій війни звучить голосно, а риторика стала досить різкою, – наголосив Карпентер.

Він нагадав, що поблизу кордонів України зараз перебувають до 100 тис. російських військових, озброєння, боєприпаси, артилерійські системи, а також системи радіоелектронної боротьби.

– На російському боці кордону з Україною перебуває близько 100 тис. військовослужбовців. Їхня присутність викликає багато запитань щодо намірів Москви, — заявив Карпентер.

У зв’язку з цим він закликав бути готовими до ескалації з боку Росії та можливого загострення ситуації на українському кордоні.

– Ми маємо поставитися до цього дуже серйозно. Ми повинні бути готовими до того, що може відбутися ескалація, – зазначив представник США, коментуючи зосередження російських військ поблизу України.

Він додав, що в цій ситуації Вашингтон віддає перевагу шляху діалогу та деескалації.

Карпентер також згадав про вимоги Москви щодо так званих гарантій безпеки, одна з яких – не дозволити Україні стати членом НАТО. Він наголосив, що Вашингтон не має наміру дискутувати з Москвою щодо базових принципів, зокрема такого, як можливість для будь-якої країни подати заявку на членство в Альянсі.

Варто зазначити, що цього тижня у Європі відбулися одразу три раунди переговорів за участі представників США та Росії.

Так, 10 січня в Женеві відбулася зустріч представників США та РФ.

12 січня в Брюсселі пройшло засідання Ради НАТО-Росія (вперше за кілька років). А 13 січня – Постійна рада ОБСЄ у Відні.

Усі перемовини були організовані у відповідь на нарощування російських військ біля кордонів України а також на ультиматум Москви щодо “гарантій безпеки”. За підсумками зустрічей якогось консенсусу сторонам досягнути не вдалося.