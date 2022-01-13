Станом на сьогодні ризик виникнення нової війни в Європі значно вищий, ніж протягом останніх 30 років.

Про це повідомив сьогодні під час відкриття засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні чинний голова цієї організації, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

– Здається, що ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі, – Ред.) зараз вищий, ніж будь-коли за останні 30 років, – наголосив він.

Збігнєв Рау звернув увагу на численні виклики миру та безпеці, з якими зараз стикаються країни-члени ОБСЄ. Він назвав військові конфлікти, пандемію, порушення прав людини та тероризм.

– Затяжні конфлікти, військове протистояння, радикалізація, тероризм разом із послабленням режиму контролю над озброєннями, наслідки пандемії коронавірусу, порушення прав людини та основних свобод призводять до зростання невизначеності , непередбачуваності та посилення страху в наших суспільствах, – зазначив Рау.

За його словами, в цих умовах ОБСЄ повинна сконцентруватися на вирішенні проблем у сфері безпеки у Східній Європі. Йдеться, зокрема, про мирне врегулювання збройного конфлікту на українському Донбасі.

– Протягом кількох тижнів ми стикаємося з можливістю великої військової ескалації у Східній Європі. Військові аналітики вказують на суттєве збільшення кількості військ у регіоні… Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту навколо України відповідно до Мінських домовленостей, поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України, – заявив Збігнєв Рау.

Він додав, що ситуація з ймовірною ескалацією в регіоні потребує міжнародної оцінки та реакції.

Рау запевнив, що ОБСЄ відкрита до діалогу та готова представити ініціативи для зниження напруженості в європейському регіоні. Особливу увагу планують приділити ситуації в сфері безпеки.

Згадав Збігнєв Рау і про так звані гарантії безпеки – низку ультиматумів, які Росія висунула до США та НАТО. Він висловив упевненість, що ОБСЄ може стати платформою для обговорення всіх аспектів безпеки в Європі.

Як відомо, цього тижня відбулося ще кілька раундів переговорів щодо ситуації довкола України, безпеки в Європі та ультиматумів Кремля щодо “гарантій безпеки”.

Так, 10 січня в Женеві (Швейцарія) зустрілися делегації США та Росії.

А 12 січня в Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія (вперше за останні кілька років). Про головні підсумки вчорашніх перемовин – читайте в матеріалі.