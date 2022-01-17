Десять найбагатших людей світу протягом перших двох років пандемії подвоїли свої статки з $700 млн до $1,5 трлн. Про це йдеться у доповіді Нерівність вбиває організації Oxfam.

Як зауважили у доповіді, за цей період доходи 99% людей скоротилися і понад 160 млн людей опинилися за межею бідності.

— Якби ці десять осіб завтра втратили 99,999% свого багатства, вони все одно були б багатшими, ніж 99% усіх людей на цій планеті. Тепер вони мають у шість разів більше багатства, ніж найбідніші 3,1 млрд людей, — сказала Габріела Бухер, яка обіймає посаду виконавчого директора Oxfam International.

В Oxfam зазначають, що нерівність сприяє смерті щонайменше 21 тис. осіб щодня або однієї людини кожні чотири секунди. Це консервативний висновок, заснований на смертях у всьому світі через відсутність доступу до медичної допомоги, гендерне насильство, голод та кліматичні зміни.

З початку пандемії Covid-19 статки мільярдерів зросли більше ніж на $5 трлн за останні 14 років – це найбільший приріст багатства мільярдерів з початку ведення записів. Наприклад, одноразовий 99% податок на десять найбагатших чоловіків планети може:

зробити достатньо вакцин для світу;

забезпечити загальну медичну допомогу та соціальний захист, фінансувати адаптацію до клімату та зменшити гендерне насильство у понад 80 країнах.

Пандемія повернула гендерний паритет із 99 років до 135 років. Жінки разом втратили $800 млрд у заробітках у 2020 році. Зараз на 13 млн працюючих жінок менше, ніж у 2019 році. 252 чоловіки мають більше статків, ніж 1 млрд жінок і дівчат в Африці, Латинській Америці та Карибському басейні разом узятих.

— Надзвичайна нерівність є формою економічного насильства, коли політика та політичні рішення, які увічнюють багатство та владу небагатьох привілейованих, призводять до прямої шкоди більшості звичайних людей у ​​всьому світі, – йдеться у звіті.

Очікується, що нерівність між країнами зросте вперше за покоління. Країни, що розвиваються, позбавлені доступу до достатньої кількості вакцин через захист монополій фармацевтичних корпорацій багатими урядами, були змушені скорочувати соціальні витрати, оскільки рівень їхнього боргу зростав.

Частка людей з Covid-19, які помирають від вірусу, у країнах, що розвиваються, приблизно вдвічі більша, ніж у багатих країнах.

За даними Forbes, на які посилається благодійна організація, до десятки найбагатших людей світу входять: Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно та родина, Білл Гейтс, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж, Сергій Брін, Марк Цукерберг, Стів Балмер і Воррен Баффет.

Хоча в сукупності їхні статки зросли з $700 млрд до $1,5 трлн, між ними є значні відмінності: статки Маска зросли більш ніж на 1 000%, а статки Гейтса зросли на скромніші 30%.

Джерело: Oxfam