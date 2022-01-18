Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв назвав масові протести, які спалахнули на початку місяця, організованими заворушеннями та атаками на країну. Їхня мета – зруйнувати цілісність держави.

Про це Назарбаєв сказав у своєму відеозверненні до народу.

Він наголосив, що зараз слідство має з’ясувати, хто організував заворушення, погроми та вбивства.

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Назарбаєв заявив, що у 2019 році передав повноваження глави держави Касим-Жомарту Токаєву, а сам вийшов на пенсію.

– Нині перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав, – сказав Назарбаєв, наголосивши, що саме Токаєв має всю повноту влади, а також є головою ради безпеки.

Незабаром Токаєв стане лідером партії Nur Otan.

– Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні, – наголосив Нурсултан Назарбаєв.

Щодо свого президентства, то, за словами Назарбаєва, за 30 років йому вдалося зміцнити кордони, провести важливі реформи, досягти великих результатів у соціально-економічному розвитку країни.

– Президент (Токаєв – Ред.) висунув нову програму реформ, спрямовану на підвищення добробуту народу. Цю програму треба підтримати, – підсумував Назарбаєв.

8 січня Назарбаєв звернувся до народу Казахстану та запевнив, що він та його родина не залишали країни й перебувають у Нур-Султані.

Фото: сайт Нурсултана Назарбаєва

Джерело: сайт Нурсултана Назарбаєва