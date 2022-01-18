США та Євросоюз розглядають варіант санкцій із відключенням Росії від Swift

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз все ще розглядають можливість відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів Swift.

Америка та Євросоюз обговорюють нові цільові економічні санкції проти банків Російської Федерації. За даними іноземних ЗМІ, розмови щодо можливого відключення Росії від Swift триває вже протягом декількох тижнів.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, виключення Москви з міжнародної банківської системи незабаром може призвести до дестабілізації фінансових ринків.

Відповідні заходи сприятимуть створенню альтернативної платіжної інфраструктури. США та ЄС розглядають санкції проти великих банків РФ.

Німеччина наголосила, що необхідні певні винятки, щоб інші країни мали можливість оплатити Російській Федерації постачання газу та нафти.

Російська агресія

Сенат США опублікував законопроєкт про санкції проти Російської Федерації, які запровадять у разі нападу на Україну.

Серед обмежень – економічний та політичний пакет стримування російської агресії, який торкнеться і президента РФ Володимира Путіна.