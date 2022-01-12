У разі нападу на Україну: Сенат США опублікував проект санкцій проти Росії

Сенат США опублікував законопроект про санкції, які запровадять проти Російської Федерації у разі нападу на Україну та подальшої ескалації конфлікту.

Серед обмежень – заборона на в’їзд до США та заморожування американських активів президента, прем’єр-міністра, глави МЗС та міністра оборони Росії.

Згідно з документом, санкції можуть запровадити проти командувачів різними типами військ та інших осіб, яких Білий дім визнає причетними до агресії проти України.

Протягом 30 днів після нападу Росії президент США Джо Байден може запровадити обмеження на щонайменше три найбільші російські банки.

Сенат США також пропонує санкції проти проекту Північний потік-2, який низка лідерів світу назвали зброєю Російської Федерації.

Протягом шести місяців Мінфін, Держдепартамент та розвідка зобов’язані опублікувати дані про майно президента РФ Володимира Путіна та його родичів, проти яких можуть застосувати санкції у майбутньому.

Допомога Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка збільшить оборонну допомогу Україні у разі нападу Російської Федерації.

Якщо РФ обере шлях подальшого конфлікту, тоді США разом з союзниками та партнерами готові застосувати жорсткі санкції проти Росії, зміцнити присутність НАТО у прифронтових країнах-членах Альянсу.