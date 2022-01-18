У НАТО немає єдиної думки щодо постачання зброї Україні

Країни-члени НАТО мають різні думки щодо постачання озброєння Україні.

Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За словами Столтегберга, попри це країни-члени НАТО підтримують українських військових, які стикаються із зовнішніми загрозами.

Він наголосив, що деякі країни готові надати Україні зброю, хоча є й ті, хто виступає проти цього.

Генсек НАТО зазначив, що підтримує нашу країну як у політичному плані, так і у військовому.

Як приклад він навів навчання українських військових та покращення можливостей військово-морського флоту.

У свою чергу Шольц заявив, що Німеччина не планує здійснювати Україні постачання летального озброєння, оскільки це стара політика, міняти яку Берлін не планує.

Раніше Столтенберг заявив, що у разі нової атаки РФ на Україну НАТО допоможе нашій країні реалізувати власне право на самозахист.

Північноатлантичний Альянс планує це зробити за рахунок військово-технічної підтримки.

Він також зазначив, що НАТО захищатиме не лише всіх своїх членів, а й їхніх союзників.