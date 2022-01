У понеділок на заході Афганістану стався потужний землетрус, внаслідок якого загинуло понад 20 людей та сотні будинків зруйновано.

Землетрус магнітудою 5,6 сколихнув західну провінцію Бадгіс, що межує з Туркменістаном, у другій половині дня.

Він додав, що оскільки Бадгіс — гірська провінція, то кількість жертв може зрости.

Мулла Джанан Саєке, голова оперативного центру з надзвичайних ситуацій міністерства з надзвичайних ситуацій, підтвердив кількість загиблих і сказав, що понад 700 будинків було пошкоджено.

