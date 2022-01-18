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В Афганістані через землетрус загинули щонайменше 22 особи

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Афганістані через землетрус загинули щонайменше 22 особи

У понеділок на заході Афганістану стався потужний землетрус, внаслідок якого загинуло понад 20 людей та сотні будинків зруйновано.

Землетрус магнітудою 5,6 сколихнув західну провінцію Бадгіс, що межує з Туркменістаном, у другій половині дня.

– На жаль, попередні дані показують, що 22 особи, зокрема жінки та діти, загинули внаслідок підземних поштовхів, ще четверо отримали травми, – сказав Баз Мохаммад Сарварі, директор відділу інформації та культури адміністрації провінції Бадгіс.

Він додав, що оскільки Бадгіс — гірська провінція, то кількість жертв може зрости.

Мулла Джанан Саєке, голова оперативного центру з надзвичайних ситуацій міністерства з надзвичайних ситуацій, підтвердив кількість загиблих і сказав, що понад 700 будинків було пошкоджено.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині 30 кілометрів.

Землетруси в інших країнах

Раніше Нікарагуа сколихнув землетрус магнітудою 6,2. Поштовхи були такої сили, що відчувалися в столиці Нікарагуа – Манагуа, через що навіть евакуювали пасажирів з міжнародного аеропорту.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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