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Меркель відхилила пропозицію щодо роботи в ООН

Марта Бондаренко редакторка стрічки
ангела меркель

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель (ХДС) відхилила пропозицію від Генсека ООН Антоніу Гутерріша працювати у структурі ООН. Про це повідомляє німецький телеканал ZDF.

Меркель зателефонувала до Генерального секретаря ООН, подякувала йому і повідомила, що не прийме пропозицію, повідомили в офісі Меркель.

Гутерріш запропонував 67-річній Ангелі Меркель очолити консультативний орган високого рівня з глобальних суспільних благ. Робота може стосуватися викликів і проблем, пов’язаних з озоновим шаром, а також правил безпеки польотів та світової торгівлі.

Нагадаємо, що 2 грудня 2021 року Ангела Меркель офіційно залишила посаду канцлера Німеччини, який вона обіймала 16 років.

Джерело: телеканал ZDF

Фото: Depositphotos

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