Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель отримала пропозицію від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша стати консультантом в організації.

Гутерреш запропонував 67-річній Меркель очолити дорадчий орган високого рівня з глобальних суспільних благ. Він займається глобальною охороною здоров’я, наукою, забезпеченням миру, захистом природи та світовою економікою.

Відомо, що Гуттереш зробив пропозицію Меркель, відправивши їй листа, та очікує на відповідь. За даними ЗМІ, в ООН вважають, що Меркель її відхилить. Офіційно представники ООН не коментували інформацію про пропозицію Меркель.

Консультативна рада з глобальних суспільних благ є одним із флагманських проєктів Гутерреша щодо реформи ООН під час його другого терміну, який розпочався на початку січня.

За словами Гутерреша, пандемія Covid-19 виявила великі прогалини в міжнародному співробітництві. В ООН очікують, що цей дорадчий орган повинен дати поштовх для оновлення практики та принципів дій на глобальному рівні.

2 грудня Ангела Меркель офіційно залишила посаду канцлера Німеччини, який вона обіймала 16 років.

У дворі міністерства оборони ФРН у Берліні влаштували урочисту церемонію проводів першої жінки, що була біля керма німецького уряду.

Джерело: Zeit