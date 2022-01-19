Москва може використати спільні російсько-білоруські військові навчання, які пройдуть на території Білорусі, для вторгнення в Україну з північного напрямку.

Про це повідомила на брифінгу високопоставлена посадова особа Держдепартаменту США.

У Держдепі зазначили, що повідомлення про переміщення російських військ у Білорусь начебто для проведення спільних військових навчань викликають занепокоєння.

– Вибір часу примітний, і, звичайно, викликає побоювання, що Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, напасти на Україну з півночі, – наголосили в Держдепартаменті.

У відомстві додали, що такий сценарій (співучасть Білорусь в атаці на Україну) є абсолютно неприйнятним для Заходу. Вашингтон уже довів свої побоювання до відома білоруської влади “в приватному порядку”.

У Держдепартаменті також зазначили, що спільні військові навчання на території Білорусі нададуть Москві додаткові ресурси, можливості та маршрути для атаки на Україну.

– Президент Путін – опортуніст, і він сам створює можливості (у власних інтересах, – Ред.), – зазначив представник Держдепу.

Крім того, у Вашингтоні занепокоєні, що режим Олександра Лукашенка ініціює референдум для внесення змін до конституції країни. Референдум може відбутися вже в лютому.

За словами представника Держдепу, конституційні зміни дозволять розмістити на території Білорусі на постійній основі як війська РФ, так і ядерну зброю. Так, проект конституції пропонує відмовитися від без’ядерного і нейтрального статусу Білорусі. У Вашингтоні наголошують, що такий крок став би викликом для європейської безпеки.

Днями стало відомо, що Білорусь та РФ планують провести масштабні військові навчання вже в лютому 2022 року. Маневри планують провести на західних рубежах та на південному фланзі Білорусі (тобто поблизу кордонів України та країн Європейського Союзу).

Ці навчання отримали назву Союзна рішучість-2022. Вони проходитимуть з 10 по 20 лютого.

Під приводом навчань до Білорусі вже почали прибувати підрозділи збройних сил Росії.

Джерело: Держдепартамент США, Міністерство оборони Білорусі