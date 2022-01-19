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Спроба знизити напругу: Блінкен про візит в Київ та зустріч з Лавровим у Женеві

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ентоні Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен пояснив мету свого візити до Женеви, де зустрінеться з очільником Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.

— Я їду до Києва та Берліна, де зустрінуся з нашими партнерами та союзниками, а потім із моїм російським колегою у Женеві. Це дипломатична спроба знизити напругу навколо неспровокованого нарощування російської військової могутності біля кордонів України, – написав Блінкен у соціальній мережі Тwitter.

Напередодні стало відомо про візит Ентоні Блінкена до Києва, який відбудеться 19 січня. В межах поїздки він також відвідає Берлін та Женеву.

У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.

Під час цих перемовин держсекретар має намір підтвердити відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Крім того, Блінкен зустрінеться зі співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім’ями. Держсекретар поінформує їх про заходи, яких вживатиме Вашингтон у випадку подальшої ескалації з боку РФ.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього запланована зустріч із очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок.

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Фото: Getty Images

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