До України цього тижня прибуде з візитом державний секретар США Ентоні Блінкен.

Відповідну інформацію підтвердили у Держдепартаменті США.

– Держсекретар Ентоні Блінкен здійснить поїздку до Києва та Берліна з 18 по 20 січня 2022 року, – йдеться в повідомленні.

Блінкен розпочне свою поїздку із візита до Києва. У столиці України в середу, 19 січня, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Крім того, відбудеться зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час цих перемовин держсекретар має намір підтвердити відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Крім того, Блінкен зустрінеться зі співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім’ями. Держсекретар поінформує їх про заходи, яких вживатиме Вашингтон у випадку непередбачуваних обставин: якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації.

У четвер, 20 січня, Ентоні Блінкен вирушить із Києва до Берліна (Німеччина), де обговорить нещодавні дипломатичні переговори з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Держсекретар підніме питання готовності союзників та партнерів США накласти на Росію серйозні санкції в разі ескалації.

Блінкен, зокрема, проведе зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

– Поїздка та консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль щодо деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сид Росії та агресією проти України, – наголосили в Держдепартаменті.

Факт візиту підтвердив прессекретар президента України Сергій Никифоров. На своїй сторінці в Facebook він оприлюднив повідомлення Управління державної охорони України.

У ньому сказано, що 19-20 січня в Києві можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з робочим візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Обмеження руху анонсували в центральній частині столиці, а також на окремих вулицях Дарницького та Шевченківського районів.

Минулого тижня в Європі відбулися одразу три раунди переговорів за участю представників США та Росії.

Так, 10 січня в Женеві пройшла зустріч між делегаціями США та РФ.

12 січня в Брюсселі вперше за кілька років зібралася на засідання Рада НАТО-Росія. А 13 січня у Відні відбулася Постійна рада ОБСЄ.

Серед тем переговорів була можлива військова ескалація з боку Росії проти України та ультиматуми Москви щодо “гарантій безпеки” (одна із вимог – відмова Україні у вступі в НАТО).

Джерело: Держдепартамент США, Facebook Сергія Никифорова