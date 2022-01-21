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Це не регіональний конфлікт: Блінкен закликав світ дбати про Україну

Тетяна Забожко редакторка стрічки
ентоні блінкен

Уряди та громадяни у всьому світі повинні дбати про Україну. Заклик такого змісту держсекретар США Ентоні Блінкен розмістив у Twitter 20 січня.

– Те, що відбувається довкола України, – це не віддалений регіональний конфлікт чи ще один приклад цькування з боку Росії, – наголосив Ентоні Блінкен.

За його словами, принципи, які нині поставлені на карту, зробили світ більш безпечним та стабільним протягом десятиліть.

Заклик до світу щодо ситуації довкола України Ентоні Блінкен розмістив напередодні зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві та після робочого візиту до Берліну 20 січня.

Упродовж дня Ентоні Блінкен зустрічався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та міністром закордонних справ Анналеною Бербок.

– Ціную можливість зустрітися в Берліні з нашими європейськими партнерами через кризу, яку спричинила Росія довкола України. Ми всі прагнемо підтримувати Україну та її народ перед обличчям агресивних дій Росії, – наголосив держсекретар США.

Блінкен уточнив, що спільно з німецькими парнерами твердо налаштовані завдати серйозних втрат Росії, якщо остання обере шлях конфлікту, а не дипломатії.

Анналена Бербок, у свою чергу, також назвала переговори щодо Росії та України 20 січня цінними та запевнила, що тісна координація залишається вирішальною для зусилль, спрямованих на деескалацію.

Нагадаємо, що почав свій закордонний візит держсекретар США із України. 19 січня Блінкен відвідав Київ, де провів зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Джерело: Secretary Antony Blinken

Фото: Getty Images

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