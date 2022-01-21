Уряди та громадяни у всьому світі повинні дбати про Україну. Заклик такого змісту держсекретар США Ентоні Блінкен розмістив у Twitter 20 січня.

– Те, що відбувається довкола України, – це не віддалений регіональний конфлікт чи ще один приклад цькування з боку Росії, – наголосив Ентоні Блінкен.

Governments and citizens everywhere should care about what’s happening in Ukraine. This is not a distant regional dispute or yet another example of Russian bullying. The principles at stake have made the world safer and more stable for decades. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 20, 2022

За його словами, принципи, які нині поставлені на карту, зробили світ більш безпечним та стабільним протягом десятиліть.

Заклик до світу щодо ситуації довкола України Ентоні Блінкен розмістив напередодні зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві та після робочого візиту до Берліну 20 січня.

Упродовж дня Ентоні Блінкен зустрічався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та міністром закордонних справ Анналеною Бербок.

– Ціную можливість зустрітися в Берліні з нашими європейськими партнерами через кризу, яку спричинила Росія довкола України. Ми всі прагнемо підтримувати Україну та її народ перед обличчям агресивних дій Росії, – наголосив держсекретар США.

Блінкен уточнив, що спільно з німецькими парнерами твердо налаштовані завдати серйозних втрат Росії, якщо остання обере шлях конфлікту, а не дипломатії.

Анналена Бербок, у свою чергу, також назвала переговори щодо Росії та України 20 січня цінними та запевнила, що тісна координація залишається вирішальною для зусилль, спрямованих на деескалацію.

Нагадаємо, що почав свій закордонний візит держсекретар США із України. 19 січня Блінкен відвідав Київ, де провів зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Джерело: Secretary Antony Blinken