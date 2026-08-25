Державний Sense Bank тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур від виконання посадових обов’язків.

Про це банк повідомив у вівторок, 25 серпня.

Sense Bank тимчасово відсторонив Снігур: що відомо

На час відсторонення Снігур заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх систем банку.

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– АТ Sense Bank зацікавлений у повному з’ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 серпня Національний банк України надіслав Sense Bank офіційного листа з вимогою відсторонити Снігур.

У НБУ повідомили, що продовжують роботу в межах відкритого раніше провадження щодо втручання в операційні системи банку.

Регулятор має намір реагувати після встановлення всіх обставин та фактів.

Вимогу Національного банку висунули після публікації матеріалів розслідування НАБУ Форест Гамп.

У них ішлося про операції через Сенс Банк під час внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

До слова, прокурор САП просить суд взяти голову правління Sense Bank Олексія Ступака під варту з альтернативою застави у 150 млн грн.

Фото: Sense Bank

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