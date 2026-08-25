Європейська комісія наразі не отримувала від України офіційного звернення щодо дострокового спрямування коштів із позики на €90 млрд, які передбачені на 2027 рік.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі, пише Бабель.

ЄС не отримував запиту України на дострокове фінансування з €90 млрд

За словами Уйварі, чинний план Брюсселя передбачає рівномірний розподіл €90 млрд: по €45 млрд на 2026 та 2027 роки.

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– Наскільки мені відомо, ми не отримували жодного офіційного запиту від України про те, щоб прискорити цей процес. Натомість ми зосереджені на тому, щоб виконати нинішній план, – сказав речник Єврокомісії.

Він додав, що протягом найближчих тижнів ЄС планує схвалити та надати Україні додаткові кошти на оборону.

– Наступні кілька тижнів будуть дуже насиченими у сфері оборони, тому що ми знаємо, що поставлено на карту, — зазначив Уйварі.

Речниця Єврокомісії Паула Піньйо пояснила, що наразі ЄС зосереджений на виконанні зобов’язань перед Україною на 2026 рік.

– Ми ще не досягли загальної суми, передбаченої на цей рік. Тож спочатку ми рухаємося вперед із цим, перш ніж навіть зможемо говорити про дострокове фінансування, – сказала вона.

Позика Євросоюзу та новий пакет допомоги

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом про позику на €90 млрд для підтримки України (№ 0376).

Відповідно до умов угоди, у 2026 році Україна може отримати до €45 млрд. Із цієї суми €28,3 млрд передбачено для оборонного напряму – закупівлі озброєння та розвитку оборонно-промислового комплексу.

24 серпня, у День Незалежності України, Єврокомісія схвалила новий пакет оборонної допомоги Україні на €6,1 млрд.

Кошти спрямують на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари, необхідні Україні.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит оборонного бюджету України становить $27 млрд.

За його словами, одним із варіантів його покриття могло б стати дострокове виділення частини коштів із €90-мільярдної позики ЄС, яку запланували на наступний рік.

Ще €16,7 млрд мають спрямувати на фінансування бюджету та підтримку економічної стабільності.

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