У ЄК заявили, що Україна не просила достроково виділити кошти з позики €90 млрд
- ЄС не отримував від України офіційного запиту на дострокове фінансування з позики €90 млрд
- Єврокомісія планує розподілити €90 млрд порівну у 2026 і 2027 роках.
Європейська комісія наразі не отримувала від України офіційного звернення щодо дострокового спрямування коштів із позики на €90 млрд, які передбачені на 2027 рік.
Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі, пише Бабель.
ЄС не отримував запиту України на дострокове фінансування з €90 млрд
За словами Уйварі, чинний план Брюсселя передбачає рівномірний розподіл €90 млрд: по €45 млрд на 2026 та 2027 роки.
– Наскільки мені відомо, ми не отримували жодного офіційного запиту від України про те, щоб прискорити цей процес. Натомість ми зосереджені на тому, щоб виконати нинішній план, – сказав речник Єврокомісії.
Він додав, що протягом найближчих тижнів ЄС планує схвалити та надати Україні додаткові кошти на оборону.
– Наступні кілька тижнів будуть дуже насиченими у сфері оборони, тому що ми знаємо, що поставлено на карту, — зазначив Уйварі.
Речниця Єврокомісії Паула Піньйо пояснила, що наразі ЄС зосереджений на виконанні зобов’язань перед Україною на 2026 рік.
– Ми ще не досягли загальної суми, передбаченої на цей рік. Тож спочатку ми рухаємося вперед із цим, перш ніж навіть зможемо говорити про дострокове фінансування, – сказала вона.
Позика Євросоюзу та новий пакет допомоги
Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом про позику на €90 млрд для підтримки України (№ 0376).
Відповідно до умов угоди, у 2026 році Україна може отримати до €45 млрд. Із цієї суми €28,3 млрд передбачено для оборонного напряму – закупівлі озброєння та розвитку оборонно-промислового комплексу.
24 серпня, у День Незалежності України, Єврокомісія схвалила новий пакет оборонної допомоги Україні на €6,1 млрд.
Кошти спрямують на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари, необхідні Україні.
Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит оборонного бюджету України становить $27 млрд.
За його словами, одним із варіантів його покриття могло б стати дострокове виділення частини коштів із €90-мільярдної позики ЄС, яку запланували на наступний рік.
Ще €16,7 млрд мають спрямувати на фінансування бюджету та підтримку економічної стабільності.