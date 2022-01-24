Генсек НАТО обговорив із очільницею МЗС Британії нарощування військ РФ біля кордонів України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг обговорив з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс накопичення Російською Федерацією своїх військ на кордоні з Україною.

Про це розповіла прес-секретар НАТО Оана Лунгеску на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Крім того, вони торкнулися теми європейської безпеки на тлі агресії Росії.

– Столтенберг та Трасс обговорили нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї та можливі наслідки для європейської безпеки, – зазначила Лунгеску.

За її словами, під час бесіди генсек НАТО подякував главі британського МЗС за внесок Великої Британії в колективну оборону Альянсу та рішучу підтримку України.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg & #UK Foreign Secretary @trussliz discussed #Russia’s military build-up in/around #Ukraine & implications for European security. He thanked her for ????????’s contributions to NATO collective defence & strong support to our partner Ukraine. pic.twitter.com/Iky9YooMn8 — Oana Lungescu (@NATOpress) January 24, 2022

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Північноатлантичний альянс вирішив збільшити свою військову присутність у країнах Східної Європи через загрозу повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Зокрема, війська будуть переведені в стан готовності, а до місць розгортання НАТО будуть направлені додаткові кораблі та винищувачі.

Відповідне рішення обумовлено тим, що РФ не припиняє нарощувати військову присутність в Україні та навколо неї.