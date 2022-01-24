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Генсек НАТО обговорив із очільницею МЗС Британії нарощування військ РФ біля кордонів України

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Генсек НАТО обговорив із очільницею МЗС Британії нарощування військ РФ біля кордонів України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг обговорив з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс накопичення Російською Федерацією своїх військ на кордоні з Україною.

Про це розповіла прес-секретар НАТО Оана Лунгеску на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Крім того, вони торкнулися теми європейської безпеки на тлі агресії Росії.

– Столтенберг та Трасс обговорили нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї та можливі наслідки для європейської безпеки, – зазначила Лунгеску.

За її словами, під час бесіди генсек НАТО подякував главі британського МЗС за внесок Великої Британії в колективну оборону Альянсу та рішучу підтримку України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Північноатлантичний альянс вирішив збільшити свою військову присутність у країнах Східної Європи через загрозу повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Зокрема, війська будуть переведені в стан готовності, а до місць розгортання НАТО будуть направлені додаткові кораблі та винищувачі.

Відповідне рішення обумовлено тим, що РФ не припиняє нарощувати військову присутність в Україні та навколо неї.

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